Guerre en Ukraine: la Pologne souhaite se doter de sous-marins modernes

«Nous prévoyons de lancer cette année une procédure d’achat de sous-marins et de transfert des technologies nécessaires», a déclaré le ministre de la Défense, Mariusz Blaszczak, à Varsovie. Son département publiera prochainement plus de détails sur le nombre de sous-marins qui seront achetés et sur leur équipement.

La marine polonaise ne dispose actuellement que d’un seul sous-marin de construction soviétique et appartenant à la classe baptisée Kilo dans la terminologie de l’Otan. Selon les médias polonais, l’"Orzel», mis à l’eau en 1985, a été réparé dix fois en 2020 et 2021 et ne serait actuellement pas totalement opérationnel.