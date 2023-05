L’école du Vignoble à Forest lauréate du «Parlement des enfants» de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Une école de chaque province ainsi que de la Région de Bruxelles-capitale était récompensée ce mercredi pour le travail accompli. La première étape de ce concours a eu lieu le 7 mars dernier avec une visite du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles où les élèves ont pris la place des députés. Le personnel du parlement accompagné du président de groupe Ecolo au parlement Matteo Segers, parrain de la classe, leur ont expliqué de manière pédagogique les compétences de l’instance ainsi que celles des députés de cet hémicycle. Les enfants se sont montrés curieux et ont posé de nombreuses questions intéressées et intéressantes. Ensuite, les élèves ont été amenés à rédiger, en classe, quatre propositions de décret sur le thème « Jeunes citoyens du monde ». Ils ont mené une réflexion collective, affûté leurs arguments et débattu ensemble sur la manière de permettre aux citoyens d’être connectés entre eux, de favoriser le contact, d’avoir un esprit critique, d’être tolérant…

« Je suis ravie que ces enfants aient eu la chance de participer à ce projet. Les démocraties ne sont pas immortelles et il faut en prendre soin. Pour les faire vivre, il faut informer, conscientiser les citoyens, dès l’enfance à mon sens, sur les outils et les règles de la démocratie. Tous devraient faire cette expérience et la réitérer à plusieurs reprises durant leur parcours scolaire. Merci à leur parrain d’avoir accompagné nos élèves ainsi qu’à leur enseignante, Madame Julie, de les avoir entraînés dans cette passionnante aventure », se réjouit l’échevine de l’Enseignement Maud de Ridder (Ecolo).

Partant du constant de la forte bétonisation des écoles et du goût insuffisant des élèves pour le sport, l’école forestoise s’est concentrée sur deux points : favoriser l’accès à la pratique sportive afin que chacun trouve sa voie (rencontres avec professionnels, favoriser l’usage du vélo…), et végétaliser les cours de récréation pour les rendre plus naturelles, accueillantes et agréables à vivre.