«Docteur Quinn m’a empêchée de sombrer»: Jane Seymour revient sur son «affreux mariage» qui lui a fait tout perdre, mais gagner le rôle de sa vie (vidéo)

On espère que ça va se faire ! On a déjà un très bon script, fait par les mêmes scénaristes que la série originale. Tout le monde est partant, on a même les producteurs. Il nous reste à trouver quelqu’un qui veuille bien le faire, un diffuseur. (…)

Lire aussi Jane Seymour, Jason Priestley, David Hasselhoff, les stars de vos séries quotidiennes: ils sont tous au festival de Télévision de Monte-Carlo (vidéos)

Comment ça ?

La série a été annulée du jour au lendemain. Personne ne m’a dit que c’était fini, je l’ai appris par une monteuse qui travaillait sur un autre film et qui avait été remerciée de « Docteur Quinn » parce qu’il n’y aurait pas de suite. J’étais sciée ! On était convaincus de reprendre les tournages, et tout s’est arrêté comme ça. On n’a pas pu dire au revoir aux fans, qui étaient encore très nombreux… à la grande surprise de CBS, qui ne misait rien sur nous au départ. Ils pensaient que ça ne marcherait pas, qu’on en ferait qu’un unitaire parce que c’était trop « poussiéreux » et en plus, c’était une femme qui tenait le rôle principal. À ce moment-là, c’était du jamais vu ! D’autant plus que j’avais plus de 40 ans.

Aviez-vous conscience, à l’époque, du côté révolutionnaire de la série ?

Oui et non. J’étais tellement concentrée sur mon travail que sur le moment même, je n’ai pas vraiment réalisé que la série véhiculait des messages forts. C’est quand elle a commencé à être diffusée que j’ai vu à quel point elle transpirait d’humanité. Les thèmes abordés, que ce soit l’immigration, le racisme, l’homophobie, l’euthanasie, les droits des femmes… sont encore plus actuels et pertinents qu’avant. C’était un feuilleton représentatif de son époque, mais tout à fait avant-gardiste.

Lire aussi Festival de Télévision de Monte-Carlo: déchaîné, Stéphane Plaza fait le show à Monaco! (vidéos)

C’est ce qui vous a fait signer ?

C’est surtout mon besoin urgent de retrouver du travail qui m’a menée à elle. À l’époque, j’étais la reine des miniséries. Je les enchaînais, j’avais une carrière fantastique. Dans ma vie privée, en revanche, je sortais d’un mariage affreux. Non seulement, je venais d’apprendre que mon mari – qui était aussi mon comptable – me trompait avec au moins quatorze autres femmes, mais en plus, il était alcoolique et avait dilapidé tout mon argent. Je n’avais plus de maison, plus rien. Que des dettes ! J’étais poursuivie par toutes les grandes banques, et même par le gouvernement. J’ai dit à mon agent de contacter toutes les chaînes pour me trouver un rôle, n’importe quoi, au plus vite, car je devais subvenir aux besoins de mes (deux premiers) enfants, Katherine et Sean, qui avaient 11 et 7 ans. Un soir, CBS a finalement envoyé un scénario et, à 10h le lendemain, j’étais Michaela Quinn.

Ce rôle vous a-t-il sauvé la vie ?

Absolument. Quinn m’a empêchée de sombrer financièrement, mais aussi moralement. CBS avait loué une petite maison pour moi, ce qui était bien aussi pour mon fils et ma fille. Après leurs devoirs, ils pouvaient monter à cheval, me regarder travailler… Parfois, ils remplaçaient même les acteurs qui jouaient mes enfants dans la série, parce qu’ils se ressemblaient beaucoup.