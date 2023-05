Le gouvernement bruxellois et les partenaires sociaux réunis pour un sommet social annuel

Elle vise deux ambitions majeures: préparer la transition de l’économie bruxelloise vers des modèles d’économie plus vertueux (ex : économie circulaire, entrepreneuriat social et démocratique, etc.); améliorer le niveau de qualification des chercheurs d’emploi et réorienter l’offre de formation pour qu’elle réponde au mieux aux besoins des entreprises.

Après une période marquée par la gestion de la pandémie mondiale de COVID-19 et de ses conséquences socio-économiques, le gouvernement bruxellois et les interlocuteurs sociaux s’étaient accordés, lors du précédent sommet social en avril 2022, sur les priorités communes poursuivies jusqu’à la fin de cette législature en 2024.

Les thèmes abordés

Les grands thèmes abordés lors de ce sommet porteront sur la transition et l’attractivité économique de la Région, l’emploi, les enjeux de politique sociale et de santé, la lutte contre les inégalités, la mobilité ainsi que la fiscalité et le budget régional.

Le programme de travail pour la deuxième moitié de la législature, prenant en compte les rapides évolutions dues aux crises sanitaires et ensuite énergétiques qui se succèdent depuis mars 2020, se décline en dix grands objectifs parmi lesquels créer les conditions d’une transition économique pour contribuer aux objectifs climatiques régionaux; développer les zones stratégiques et l’attractivité régionale pour soutenir la politique économique du gouvernement bruxellois; apporter une réponse à la crise du logement; garantir l’accès à un emploi stable et durable pour tous et renforcer les initiatives politiques transversales sur le travail et la formation.

Au menu également: une mobilité efficace dans le respect de la santé et de la qualité de vie; la lutte contre les inégalités sociales; la garantie de l’accès aux soins de santé et un approfondissement de la réforme fiscale