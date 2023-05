Une sixième centenaire à Gembloux: Henriette Rasson a soufflé ses 100 bougies! (photos)

La Cité des Couteliers compte une nouvelle centenaire. Le 20 mai dernier, Henriette Rasson a fêté ses 100 ans et est ainsi entrée dans le club des centenaires gembloutois qui compte désormais six membres.

Madame Rasson, veuve de Gérard Simoens, a reçu la visite et les présents du député-bourgmestre Benoît Dispa, à la résidence-services de la Chanterelle où elle réside. Elle était en compagnie de ses deux filles Michèle et Christiane. Intéressée par les nouvelles technologies et l’actualité, elle fait preuve d’une vigueur d’esprit qui a impressionné le bourgmestre gembloutois.