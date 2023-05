Procès des attentats à Bruxelles: Sofien Ayari regrette son parcours de vie et l’impact des faits sur sa famille

Durant son incarcération, Sofien Ayari a suivi une formation en gestion à la prison de Marche et a débuté des cours d’anglais, qu’il a dû interrompre à cause des mesures sanitaires liées à la pandémie de coronavirus.

Lors de ses entretiens psychiatriques, Sofien Ayari a émis des regrets sur son parcours de vie, qui l’a mené de Tunisie en Syrie, puis en Belgique, et sur l’impact de son départ et des faits sur sa famille. C’est ce que sont venus expliquer deux psychiatres mercredi devant la cour d’assises chargée de juger les attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles.

Position de défense

Lors des entretiens avec les médecins, menés en 2016 puis en 2022, l’accusé n’a pas nié les faits qui lui sont reprochés mais n’a pas désiré s’étendre sur le sujet, prenant une position de défense, a expliqué le psychiatre Noury Mrabet. S’il est parvenu à verbaliser ses regrets sur son parcours de vie et sur l’impact de celui-ci sur sa fratrie et ses parents, notamment tout ce qu’il a dissimulé à ses proches avant de quitter la Tunisie pour la Syrie, il n’en a pas émis face à son incarcération et aux faits, a développé l’expert.