Nouveau à Mons: un label répertorie les magasins et restaurants LGBTQIA+ friendly

C’est un petit label à déposer sur sa fenêtre ou sur sa porte d’entrée pour les commerçants et restaurateurs. Un petit sticker coloré qui peut paraître anodin mais qui a une grande signification. Le label « ICI AMI·E·X » lancé par la Maison Arc-en-ciel et la Ville de Mons permet de créer un répertoire des lieux bienveillants et non-jugeants pour le public LGBTQIA+ en région montoise.

Une charte

« Cette action a pour objectif de rendre l’espace public plus sécurisant, tout en donnant les outils pour faire preuve d’inclusivité et de bienveillance à l’égard de la communauté concernée. Notre but est donc de répertorier et d’accompagner les structures signataires à s’engager positivement et assurer un maximum de non-discrimination, de sécurité et de respect envers la communauté LGBTQIA+ », détaillent les organismes porteurs du projet lancé suite à l’appel à projet « Tant qu’il le faudra » initié par Sarah Schlitzet de l’institut pour l’égalité des chances des femmes et des hommes.