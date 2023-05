La liste En MouVement à Enghien sera tirée par l’échevin Francis Hertog en 2024

« Après vingt-quatre ans de mandat exécutif au sein du Collège communal d’Enghien et du CPAS, avec à la clé, quelques grandes réalisations dont nous pouvons être fiers (nouvelle maison de repos, école communale de Marcq, centre médical et crèche…) et une présence de tous les jours sur le terrain, à l’écoute et au service de mes concitoyens, il me semble opportun de pouvoir prendre un peu de recul, de pouvoir reprendre le temps de plus de réflexion et de vision à plus long terme. », rajoute Jean-Yves Sturbois.

Les travers des réseaux sociaux

Et de commenter l’enquête sur le Blues des Élus : « Il est évident lorsque vous prenez des responsabilités que celles-ci soient critiquées et c’est bien normal étant donné qu’il s’agit d’arbitrer des choix, par contre la part importante que prennent les réseaux sociaux et la relative impunité qu’ils donnent à leurs utilisateurs est parfois lourde à supporter d’autant plus qu’on attaque plus l’homme que les idées. » indique Francis De Hertog. Pour ce qui concerne Jean-Yves Sturbois : « Les réseaux sociaux, on y côtoie parfois le meilleur, l’échange d’informations intéressantes, le partage d’idées, de culture, mais souvent aussi, malheureusement, le pire, des déferlements de haine, de menaces, d’insultes, des commentaires primaires sur des problématiques sans en connaître les tenants et aboutissants. C’est évidemment le règne de l’immédiateté et de la simplification à outrance et il est très difficile de pouvoir y développer un discours argumenté. »