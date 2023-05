Expérience insolite: Florence vous emmène à vélo, à Charleroi!

Charleroi se dévoile ainsi, de fresque en fresque, de couleur en couleur. Il vous suffit de suivre le logo GR blanc et rouge au départ de la gare : le reste n’est que folie et audace. Artistes contemporains et graffeurs internationaux ont sublimé le patrimoine industriel de la ville. Les fous de photo s’en donneront à cœur joie : j’ai mitraillé. Shooting urbain et fous rires assurés. L’occasion aussi d’observer la silhouette des usines implantées là, d’observer les grues à ferraille et autres installations industrielles : c’est toute une histoire qui nous est contée sur près de 4 km, sur le chemin de halage le long de la Sambre. On a encore flâné ci et là, et on s’est rendues à Mont-sur-Marchienne, pour voir le Musée de la Photographie : merveilleux !

Lors de notre dernière soirée papote, on a accordé nos agendas : on allait partir entre filles ! L’Auberge de jeunesse de Charleroi, située à moins de 4 minutes de la gare et proche du centre-ville était idéale. Nous avons déposé nos sacs à la bagagerie de l’auberge : à nous l’exploration urbaine. On avait sélectionné un circuit un peu décalé qui nous ressemblait : le parcours Street Art.

On a regagné notre auberge (après un petit resto, évidemment !) et profité de son bar à l’ambiance décontractée. Notre chambre de 4 ? Moderne et confortable, jusque dans la salle de bain privative. Le plus amusant a été de décider qui dormirait en haut des lits superposés. Un joli buffet nous a permis de bien commencer la journée, avec vue sur les quais de Sambre.

On s’est ensuite rendues au point vélo disponible à la gare : on est parties pédaler sur le RAVeL qui relie Charleroi à Thuin. 24 km pour parvenir aux paysages bucoliques des campagnes thudiniennes. Cheveux dans le vent et rires en cascade. Si on avait disposé de plus de temps (et de moins contraintes), on aurait participé au Hicycle Tour : 10 auberges de jeunesse de Wallonie et Bruxelles à relier à vélo et en train. Des visites, des défis citoyens, une aventure itinérante et peu onéreuse : nul doute que ça nous aurait plu. Peut-être à faire en famille, cet été !

Vivez l’expérience !

L’Auberge de Jeunesse de Charleroi L’Auberge de Jeunesse de Charleroi. - D.R.

Elle se situe dans la Ville-Basse, juste à côté de la gare de Charleroi-Sud et à 10 km de l’aéroport. Ses chambres (accès aux PMR) de 2, 4 ou 6 lits ont toutes une salle de bain privative.

Le prix de la nuit comprend un petit-déjeuner extra et une bagagerie. Plus un parking vélo pour vous faciliter la vie. Un lieu à l’ambiance décontractée et à la décoration postindustrielle très tendance !

Les Auberges de Jeunesse de Wallonie sont partout : Tournai, Mons, Charleroi, Champion, Malmedy, Liège, Bouillon, Namur.

Auberge de Jeunesse de Charleroi

Hicycle Tour

David Samyn

Un voyage itinérant qui va d’auberge en auberge et vous propose des activités et visites à réaliser en chemin ! Un roadbook et des fichiers GPX permettent d’organiser au mieux le périple. L’idée est de relier les 10 auberges en 10 jours, en train et à vélo ! Mais vous pouvez vivre l’aventure à votre rythme, bien sûr !

Itinérance entre les Auberges de Jeunesse à vélo

Parcours Street Art à Charleroi

Bruno D'Alimonte.

Plongez dans le cœur vibrant de Charleroi « underground » avec ce parcours unique à faire en métro, à pied ou à vélo !

Les paysages industriels se mêlent à l’univers du street art, créant un spectacle visuellement saisissant. Au fil de la Sambre, découvrez des sites impressionnants comme l’usine Air Liquide et les grues d’Industeel, tout en savourant l’énergie créative des graffitis. Un vrai régal pour les photographes et explorateurs urbains !

RAVeL Thuin-Charleroi

Il s’agit de l’étape 4 de la Route Unesco à vélo, qui relie les lieux d’exception inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. 24 km pour relier les deux villes.

Suivre le RAVeL, pour une étape ou plusieurs, vous permettra de découvrir la Wallonie à votre rythme, en pédalant le long de vallées, de plaines, de rives et de collines.

Mais encore

Vous pouvez profiter de votre escapade à Charleroi pour découvrir l’Hôtel de Ville et le beffroi (classé au patrimoine mondial de l’UNESCO), ainsi que l’Église Saint-Christophe. La Manufacture Urbaine et le Musée d’Art de la Province de Hainaut sont à voir aussi. L’Abbaye cistercienne d’Aulne à Gozée est encore une jolie visite. Quant au site du Bois du Cazier et ses terrils, il est juste à côté et le site commémoratif vaut le détour !