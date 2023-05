Conseils pour réussir vos 20 km de Bruxelles: faut-il courir la distance avant de faire la course? (vidéo)

Voir aussi fautil-courir-20km-avant-de-faire-les-20km-de-bruxelles

Cette question se pose en fonction de votre planification, de votre objectif et surtout de votre niveau. Les personnes qui vont inclure la course dans une préparation vont probablement courir 20 kilomètres, voire plus, puisque cela va venir s’inclure dans leur programme. Par contre, les personnes qui vont avoir comme objectif les 20 km de Bruxelles, les préparer pendant plusieurs mois, ne sont pas forcément obligées de courir la distance avant la course. On va plutôt partir sur une distance maximale de 16 à 18 kilomètres. Évidemment, cette distance va augmenter progressivement : on parle de plus ou moins 10 % de volume supplémentaire par semaine. Donc les personnes qui ont commencé il y a trois mois, avec très peu d’entraînement, ont progressivement augmenté leur volume et il n’est pas forcément nécessaire de courir une distance de 20 kilomètres avant la course.

Ne vous faites donc pas de souci : si vous avez couru une quinzaine de kilomètres, vous arriverez à courir sans problème la distance le jour-J.