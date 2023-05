Forêt résiliente : séance d’information pour les propriétaires forestiers privés du Parc naturel de l’Ardenne méridionale

Cette séance est destinée aux propriétaires forestiers privés des différentes communes de l’Ardenne méridionale (Bertrix, Bièvre, Bouillon, Daverdisse, Gedinne, Herbeumont, Paliseul, Vresse-surSemois et Wellin). Elle a pour objectif de leur présenter l’appel à projets et de répondre à leurs questions.

Lancé par la Ministre Céline Tellier, en charge de l’Environnement et de la Forêt, le projet « Forêt résiliente 2023 » a pour objectif d’encourager les propriétaires forestiers à réfléchir différemment leur gestion pour régénérer leurs forêts et rendre ces dernières plus résilientes aux changements climatiques.