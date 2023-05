Le président du parlement bruxellois Rachid Madrane est mieux payé que le Premier ministre: «A Bruxelles, nous avons des spécificités et un équilibre linguistique à respecter»

Le socialiste Rachid Madrane, président du parlement bruxellois, gagnerait plus que le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) selon des calculs de nos confrères Het Laatste Nieuws. Selon le quotidien flamand, Rachid Madrane gagne 243.275 euros, soit près de 17.000 euros de plus qu’Eliane Tillieux (PS), présidente de la Chambre. « Ce n’était pas le cas jusqu’en 2022. J’avais le même salaire que la présidente de la Chambre. Je l’ai appris par Het Laatste Nieuws », avance Rachid Madrane. Il précise qu’il s’agit de montants bruts. « On remet une partie au parti et il y a également les impôts. » Mais le président du parlement bruxellois souhaite rappeler les spécificités du parlement bruxellois. « À Bruxelles, nous avons des spécificités et un équilibre linguistique à respecter. Je suis président de deux assemblées à savoir le parlement régional bruxellois mais également de l’assemblée réunie de la commission communautaire commune. Les députés siègent dans trois assemblées : le parlement bruxellois mais également à la commission communautaire française ou la VGC et à l’assemblée réunie de la commission communautaire commune. À la Chambre, c’est une seule assemblée », explique Rachid Madrane.

Il évoque également la spécificité bruxelloise de devoir trouver un équilibre linguistique. « Pour former un groupe, il faut 5 députés côté francophone tandis qu’il ne faut qu’un député côté néerlandophone. Quand on est chef de groupe, on a une indemnité de chef de groupe, du personnel et un secrétaire politique. Les députés néerlandophones siègent presque tous au bureau du parlement ou de la VGC. Si on diminue les salaires des députés, ce sont surtout les francophones qui seront impactés », développe le socialiste pour expliquer pourquoi le parlement bruxellois n’a pas pris d’accord pour faire des économies sur les salaires des élus comme ce fut le cas au fédéral où le gouvernement a décidé de réduire de 8 % les salaires de ministres et où il y a également eu une diminution des indemnités pour la présidente de la Chambre. À Bruxelles, l’indexation automatique a fait grimper les indemnités parlementaires. Il rappelle que c’est la loi de 1989 qui fixe les plafonds pour le salaire du président du parlement bruxellois. « Nous avons déjà supprimé l’indemnité pour fonction spéciale pour le président du parlement. De plus, au parlement bruxellois, nous déclarons vraiment tout. C’est la transparence totale », ajoute Rachid Madrane.

Harmonisation entre les assemblées Comme socialiste, il rappelle les souhaits du PS. « Au PS, on veut une harmonisation des revenus dans toutes les assemblées et que le président du parlement gagne un euro de plus que le chef de l’exécutif car le législatif doit contrôler l’exécutif. Et non l’inverse », souligne Rachid Madrane.