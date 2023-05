Conseils pour réussir vos 20 km de Bruxelles: que faut-il manger la veille de la course? (vidéo)

Voir aussi 20km-de-bruxelles-que-manger-la-veille-de-la-course

Vous devez principalement maintenir une alimentation équilibrée avec ce que vous avez l’habitude de manger. Les 20 kilomètres de Bruxelles demandent beaucoup d’énergie, principalement des glucides. Cette charge glucidique va devoir être faite 48 heures avant, donc le jeudi et le vendredi précédant la course vont être cruciaux. Et vous allez à ce moment-là devoir mettre tout l’accent sur votre alimentation. Ça veut dire manger plus de pâtes, de quinoa, de riz, de lentilles. Toutes ces choses qui vont vous permettre de faire des stocks d’énergie dans les muscles, dans le sang, dans le foie, et lors de la course, toute cette énergie va être utilisée, pour atteindre votre objectif. La veille de la course, vous allez revenir à une alimentation tout à fait normale, diminuer un petit peu la prise de glucides pour ne pas avoir de ballonnement, d’impression de lourdeur et de passer également une bonne nuit, car la digestion demande beaucoup d’énergie et parfois, peut vous faire passer une mauvaise nuit. On va éviter tout ce qui est fibreux : des pâtes blanches plutôt que des brunes, éviter l’alcool qui déshydrate, les aliments acides tels que la viande rouge ou le fromage. Vous devez rester dans des plats que vous connaissez, que vous avez l’habitude de manger.