Propos polémiques d’Alexander De Croo: «Une fois de plus, le Premier ministre ne respecte pas son propre accord de gouvernement»

« Une fois de plus, le Premier ministre ne respecte pas son propre accord de gouvernement », a lancé le socialiste sur Twitter. L’accord de gouvernement évoque à plusieurs reprises le défi que représente la transition environnementale et la protection de la bio-diversité. Il insiste notamment sur l’importance de rendre la stratégie nationale en cette matière conforme à la stratégie européenne et au Green Deal.

« Il faut aller dans le sens de l’Histoire, il faut accompagner les industries. Si on dit aux industries polluantes de continuer à polluer, c’est très mauvais pour l’environnement et ces industries ne vont jamais s’adapter, et finiront par mourir dans dix ans. Il ne faut pas reproduire les erreurs du passé en matière de transition industrielle », a-t-il ajouté, interrogé par RTL Info.