Bonjour Jude ! Beaucoup d’encre a déjà coulé sur Henri VIII et la terreur qu’il a fait subir à ses six épouses consécutives. Comment avez-vous trouvé « votre » Henri ?

Je me suis dit que je pouvais faire comme les livres d’histoire. Connaître les faits mais combler les trous à ma façon. Ça m’a libéré du poids de la reconstitution, et c’est exactement ce que le film nous invite à faire. Imaginer ce qui a pu se passer il y a cinq cents ans. En particulier du point de vue de son épouse, puisque l’histoire a tendance à être écrite par les hommes.

Avez-vous pris plaisir à jouer un tel monstre ?

Je sais qu’Henri VIII était un être ignoble mais je ne l’ai pas abordé comme tel. Je voulais qu’il reste crédible donc mon job était de jouer un homme, pas un cauchemar sur pattes. Je me suis dit que son comportement abusif découlait sans doute d’abus qu’il avait lui-même subi enfant. Isolé de sa famille dès le plus jeune âge, uniquement défini par son rôle de futur roi, arrosé de discours sur son essence soi-disant divine… Ça ne peut que vous foutre en l’air, non ? Ajoutez sa jambe infectée qu’il traînait comme un boulet putride, et on a presque de la peine pour lui.