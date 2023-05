Saule viendra fêter les 120 ans du Goûter matrimonial à Ecaussinnes

« Le programme complet est extrêmement riche, avec les rencontres des célibataires, la balade aux flambeaux, le cortège ou encore l’aubade aux Ecaussinnettes » poursuit l’échevin. Et d’insister sur la gratuité de l’événement : « Outre le respect des traditions, perpétué avec attention par l’asbl des Amis du Folklore, des animations et concerts se dérouleront gratuitement. »

Une belle affiche

L’artiste belge Saule - D.R.

Saule, l’un des artistes les plus talentueux de la scène belge viendra dignement fêter par sa présence cette édition. Mais il ne sera pas seul, il y aura aussi un concert pour enfants en compagnie des Déménageurs, le retour de Mademoiselle Luna, l’énergie détonante de Chicos Y Mendez et du Nerds Brass Band, ou encore les reprises de Goldman avec le groupe « Un Matin »

« Il y en aura pour tous les goûts. On proposera des moments assez variés pour plaire aux familles ou aux groupes d’amis », estime Faignart.

Le groupe Ykons - D.R.

Loin de suffire, participeront également au goûter matrimonial Stereo Grand (de retour sur scène) et le groupe Ykons (présent au dernier Ronquières Festival) qui clôtureront ce week-end riche en émotion. « Nous avons la chance d’accueillir des artistes dont la qualité n’est plus à démontrer et qui amèneront leur dynamisme » souligne le bourgmestre Xavier Dupont qui précise : « Nous proposons un beau mélange entre la mise en valeur de notre village, les traditions du Goûter et des moments de qualité pour toutes et tous ».

Bref, un week-end sous le signe de l’amour à ne rater sous aucun prétexte !