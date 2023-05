Un accident de camion crée de longues files sur l’E411 à Champion vers le Luxembourg

Le camion aurait eu un premier accident avec une voiture sur la bande centrale. Les deux conducteurs se sont arrêtés sur le côté pour rédiger le constat. Un second camion aurait alors percuté l’un des deux véhicules garés sur la bande d’arrêt d’urgence. Selon nos confrères de la RTBF, le camion ne transportait pas de matières dangereuses mais de la ferraille. Suite au choc, de nombreux débris se sont éparpillés sur la chaussée, causant d’importants ralentissements.

Ce mercredi vers 13h20, un accident impliquant un camion et une voiture s’est produit sur l’autoroute E411 à hauteur de Champion, dans le sens Namur-Luxembourg.

Les deux véhicules accidentés ont été déplacés sur la bande d’arrêt d’urgence. La circulation s’effectue sur deux bandes. Les files s’étendent depuis l’échangeur de Daussoulx. On observe également des répercussions sur l’E42 en venant de Charleroi.

Une personne blessée a été transportée à l’hôpital. Les pompiers de la zone NAGE et la police de la route se sont déplacés afin de déblayer la chaussée et d’évacuer les véhicules. Prudence et patience !