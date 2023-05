L’improbable objectif de Pep Guardiola en cas de triplé de Manchester City: «Si je reste, c’est pour ça» (vidéo)

Sacré champion d’Angleterre le week-end dernier, Manchester City réalise une saison de rêve. Les hommes de Pep Guardiola sont toujours en course pour réaliser le triplé historique. Pour ça, ils devront battre Manchester United en finale de la FA Cup le 3 juin prochain, et l’Inter Milan une semaine plus tard en finale de Ligue des champions.

Mais quels seront les objectifs des Skyblues la saison prochaine s’ils réussissent à tout rafler cette saison ? « Mon prochain objectif ? Marquer un but à Tottenham, dans leur nouveau stade, à l’extérieur », a humoristiquement rétorqué Pep Guardiola à un journaliste de Sky Sports lorsque la question lui a été posée.