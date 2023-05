La compagnie aérienne de Liège ASL Airlines Belgium débarque au Salvador

« Cet accord permettra non seulement d’accroître le tourisme au Salvador, mais va sans doute renforcer les relations commerciales entre les deux pays », se réjouit la compagnie belge.

« La signature de ce protocole stimulera le développement économique et se traduira par une relance du tourisme, de l’industrie aérienne et du commerce avec la Belgique et les destinations connexes », se félicite également la vice-ministre salvadorienne, citée dans le communiqué.