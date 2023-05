Après la polémique autour du réaménagement du boulevard Mayence, le plan communal de mobilité sera bien actualisé, à Charleroi

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le point a été mis sur la table du conseil communal ce lundi soir par le conseiller de l’opposition Nicolas Tzanetatos (MR) suite à la polémique qui a fait grand bruit autour du projet de réaménagement du boulevard Mayence, à Charleroi. Cette artère très fréquentée de la ville haute devrait vraisemblablement faire l’objet d’une profonde transformation menée par le SPW. Sur les plans, disponibles durant l’enquête publique clôturée début mai, il était fait état d’un remaniement de la circulation dans les rues perpendiculaires au boulevard, instaurant notamment une série de sens uniques. De quoi faire bondir les commerçants, ainsi que les travailleurs et citoyens.

Si la Ville, en charge de la mobilité dans ces rues, a rapidement pris la décision de reporter à plus tard le changement de circulation à cet endroit pour que celui-ci fasse l’objet d’une réflexion plus poussée, la problématique de la circulation à Charleroi est, quant à elle, plus que jamais au centre des débats.