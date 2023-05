C’est le choc pour Mario, un Belge de 30 ans, quand la police défonce sa porte et fait irruption chez lui: «J’ai retrouvé six flics dans mon appartement» (photo)

Les faits remontent à mardi soir, lorsque Mario reçoit un appel, lui signalant que des agents de police sont en train de frapper à la porte de son appartement. « J’étais à peine parti depuis 15 minutes que j’ai reçu un appel de la voisine. Elle m’a dit complètement bouleversée que la police frappait à ma porte. Elle avait essayé d’arrêter les agents, mais elle a été renvoyée à l’intérieur », explique le trentenaire. Mario s’est empressé de rentrer et n’a pu que constater le carnage une fois sur place.

Mario Buytaert, un Belge de 30 ans originaire de Sint-Niklaas, en Flandre, n’en croyait pas ses yeux quand la police a soudainement défoncé sa porte et fait irruption dans son appartement. « Soudain, six agents perplexes se trouvaient dans mon appartement », a expliqué le Belge dans les colonnes de HLN.

« Mon cœur a sauté plusieurs fois. Je n’avais aucune idée de ce pourquoi la police ferait une descente chez moi », confie Mario, qui a retrouvé son appartement saccagé. « Non seulement la porte, mais aussi son cadre ont été complètement détruits. J’ai trouvé six flics dans mon appartement. Ils avaient l’air un peu déçus et disaient que c’était une erreur. Ils ont promis que les dommages seraient indemnisés », raconte encore le Belge.