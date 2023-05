Agathe Lecaron reçoit Virginie Efira dans sa nouvelle émission «Chemins de traverse»: «Avec Virginie, ça a été un coup de foudre»

Pendant deux jours de marche, je sillonne avec un artiste un lieu qui a beaucoup compté dans son histoire ou qui est sa région de cœur. En route, on croise des amis ou des personnalités que l’artiste rêve de rencontrer. Dans le cas de Virginie, on est allées dans les Alpilles et en Camargue, une région où elle passe toutes ses vacances. Ça permettra d’aborder tous les chemins de traverse qui l’ont menée là où elle est aujourd’hui. Et elle en a pris beaucoup depuis « Mégamix » pour devenir la plus grande actrice du cinéma français.

Oui. Elle voulait en savoir plus sur son histoire familiale, sur laquelle ses parents avaient un peu mis un mouchoir. Une partie de sa famille est morte dans la Shoah, des événements dont elle ne savait pas grand-chose. Il y a des moments très émouvants. On va beaucoup dans l’intime. Plus jeune, Virginie avait une très mauvaise image d’elle-même. Son estime de soi était proche de zéro. Elle ne se trouvait pas forcément jolie. Elle avait un complexe intellectuel très fort par rapport à un père particulièrement exigeant. Dans l’émission, on va voir ce qu’elle a mis en œuvre pour aller mieux. Elle a dû apprendre à s’aimer.

Avoir Virginie Efira comme première invitée, c’était une évidence : vous êtes les deux meilleures amies du monde !

C’était d’abord formidable de l’avoir pour l’émission. Quelle chance de recevoir quelqu’un d’aussi adoré et qui est aussi élaboré dans sa réflexion. Mais j’étais hyper-stressée car je voulais qu’elle me trouve à la hauteur et qu’elle soit heureuse en tournant l’émission. Elle a un emploi du temps de ministre, l’accaparer durant deux ou trois jours pour une émission n’est pas simple. Je voulais qu’elle passe un bon moment. Et elle a passé deux jours de rêve. Je suis soulagée. (Rires.)

Comment vous êtes-vous rencontrées ?

C’était à l’époque où on travaillait à RTL. Lors d’une fête de la chaîne, on s’est croisées et ça a été comme un coup de foudre. On a passé la soirée à discuter et on ne s’est jamais quittées. Quand on se voit, on refait le monde durant des heures. On a beaucoup compté dans les chemins de traverse de l’une et de l’autre. Virginie a parfois été un peu dure avec moi, mais à bon escient et pour mon bien. Elle m’a beaucoup fait avancer. Et de son côté, elle explique qu’elle était trop sage avant de me rencontrer, avec une éducation très cadrée, et à mon contact, elle a vu qu’on pouvait s’épanouir dans autre chose qu’une vie rigide ou dans la norme.

À l’époque, personne n’imaginait le chemin que vous feriez toutes les deux en France !

C’est marrant, parce que lorsqu’on s’est connues, on était un peu les deux loseuses. Moi avec mon humour, ma personnalité qui ne collait pas tellement avec ce qui se faisait alors à RTL. On disait que j’étais trop décalée. Et Virginie, c’était pareil. Un responsable de la chaîne lui a dit qu’elle ne serait jamais populaire. Finalement on s’est pas mal débrouillées !

Quelle est sa plus grande qualité ?

Son écoute. Je peux l’appeler en lui demandant de me consacrer quatre heures, elle va le faire. Elle est aussi très intelligente, elle se remet beaucoup en question. Elle a du recul sur elle-même et son métier.

Et son plus grand défaut ?

Elle est en retard, c’est horrible ! Nos plus grandes engueulades sont dues à ça. J’ai déjà attendu 1 h 30 au restaurant ! Mais elle a dû progresser, car ça fait longtemps que je ne me suis pas énervée sur elle à cause de ça.