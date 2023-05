La police Hermeton et Heure a organisé un contrôle ce mardi à Silenrieux: «On constate de plus en plus de défauts de contrôle technique et d’assurance»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Régulièrement, les zones de police locales s’associent avec le service SPW Fiscalité pour mener des contrôles un peu plus importants. C’était le cas ce mardi après-midi pour la zone Hermeton et Heure (Cerfontaine, Doische, Philippeville). « Cela permet d’organiser un contrôle de plus grande envergure. Cela leur permet aussi d’avoir une sécurité supplémentaire », explique Marc Jacqmart du service roulage de la zone.