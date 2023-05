L’Opel Corsa met la visière

Pour rappel, la Corsa a été la toute première Opel lancée suite au rachat de la marque par ce qui était encore PSA. Elle repose donc sur la même base technique que la Peugeot 208, tout en offrant un ressenti clairement germanique, que ce soit en termes de comportement routier ou de présentation intérieure. Pour cette mise à jour, la Corsa reçoit enfin la face avant « Opel Vizor » de la marque, caractérisée par la vaste surface noire. On a aussi retouché le parechocs, orné de fausses prises d’air verticales pour une plus forte présence visuelle.

Hybride light

A l’intérieur, on observe un nouveau volant, de nouveaux revêtements de sièges, une nouvelle commande de boîte auto, et surtout un nouvel écran de 10 pouces (optionnel) pour le système multimédia. Celui-ci progresse également, avec la connexion Apple CarPlay et Android Auto sans fil, une reconnaissance vocale améliorée, et des mises à jour cartographiques « over the air ».