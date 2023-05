VW Touareg 2023, le plein de technologies

On remarquera d’abord la face avant redessinée, qui sert de « prétexte » à l’adoption de tout nouveaux phares intelligents Matrix LED. Chaque phare contient ainsi 38.000 (!) LED, ce qui procure une capacité d’éclairage sélectif hors norme. A l’arrière, les blocs optiques sont également redessinés, et sont maintenant unis par une bande LED, qui éclairent au passage le logo VW. Si la planche de bord est apparemment inchangée, la nouveauté est que le tableau de bord numérique et le système multimédia Discover Pro Max sont maintenant en série sur toute la gamme. La reconnaissance vocale a été améliorée, et la finition générale se veut plus premium que jamais.

Aides à la conduite

Nous le disions, la mise à jour est principalement technologique. Le Volkswagen Touareg reçoit les systèmes de conduite semi-autonome Travel Assist, l’aide aux manœuvres de remorque, le système de stationnement à distance, et on retient surtout un capteur de charge de toit, qui offre des données supplémentaires au contrôle de stabilité. Sous le capot, il n’y a que du V6 : essence 335 ch, diesel 228 ou 282 ch, et deux version plug-in de 386 ou 456 ch. VW ne donne pas encore d’info quant à l’autonomie électrique de ces versions PHEV qui utilisent une batterie de 14,1 kWh. Les prix belges ne sont pas encore connus, mais en Allemagne, le VW Touareg mis à jour démarre à 69.200€.