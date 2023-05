Une conférence sur la philosophie chez un opticien d’Erpent

Jean-Michel Counet, docteur en philosophie, professeur à l’UCLouvain et président de l’Institut Supérieur de Philosophie, donnera une conférence-débat ce jeudi 25 mai à 19h30 au magasin « Optic & Vous » d’Erpent (491 drève du Parc). « Le lien entre l’objet de la conférence et le magasin d’optique est un clin d’œil à la recherche que nous faisons tous pour mieux voir », annonce le Café Philo Namur.

Le projet Café Philo a pour but de rendre la philosophie accessible à tous. Les réservations à l’événement sont souhaitées. La participation est au chapeau. Un verre de bienvenue et un bar de produits bio et locaux sont prévus.