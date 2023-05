La nouvelle BMW enfin dévoilée

Notre premier réflexe en découvrant les images a été un ouf de soulagement. Car contrairement à certaines récentes productions de la marque la Série 5 est esthétiquement rassurante. A la fois très « BMW » dans sa partie avant (sans surenchère dans les dimensions des naseaux) et moderne dans sa partie arrière, cette génération est à notre avis un très bon cru. Notez que nous avons choisi des images de la versions électrique i5, mais les versions essence ne diffèrent guère que par la calandre ouverte, garnie de barrettes verticales. L’ambiance intérieure se veut très épurée, avec le double écran des instruments et du multimédia, ce dernier étant souligné par une surface tactile. Il y a également quelques commandes à portée de main, dans le prolongement de l’accoudoir central.

Pas (encore) de 6 cylindres

Au lancement, BMW proposera 4 versions de la 5. Bien sûr, il y a les i5, l’une à moteur unique (sur le train arrière) de 340 ch et 400 Nm, l’autre à deux moteur (4x4) de 500 ch et 795 Nm. Elles partagent la même batterie de 84,3 kWh, qui leur offre respectivement des autonomies de 497-582 km, et 455-516 km. La recharge rapide jusqu’à 205 kW permet de passer de 20 à 80% de niveau de batterie en 30 minutes. Pour ceux qui ne veulent pas d’électrique, le choix sera limité à des 4 cylindres, mais il y a du diesel au programme. La 520i annonce 208 ch, 5,7 l/100 km et 130 gCO2/km. Les chiffres de la 520d sont 197 ch, 5,1 l/100 km et 133 gCO2/km (5,3 l et 143 g pour la version xDrive). L’Europe est hélas privée du 6-en-ligne essence de la 540i, mais BMW annonce le lancement d’un 6 cylindres diesel en 2024, ainsi que d’une version hybride rechargeable. 2024 verra aussi l’arrivée des versions break, et bien sûr de la M5 hybride, pour laquelle on évoque déjà plus de 700 ch. Les lancements des Série 5 et i5 sont prévus avant la fin de l’année. Les prix ne sont pas encore connus.