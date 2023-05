1.250 enfants courront un cross sur le site Inovyn de Jemeppe-sur-Sambre

Le site industriel INEOS Inovyn de Jemeppe-sur-Sambre organise son premier cross « Daily Mile GO Run For Fun », ce vendredi 26 mai. 1.250 enfants et 95 professeurs des communes de Jemeppe et de Sambreville participeront à cet événement.

Depuis 2013, la fondation « The Daily Mile » organise ces courses à pied dans le but d’encourager les enfants à être plus actifs et à vivre sainement tout en s’amusant.