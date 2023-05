ATP Lyon: David Goffin s’incline dès le deuxième tour contre Cameron Norrie

David Goffin a été éliminé au deuxième tour du tournoi de tennis ATP 250 de Lyon, disputé sur terre battue et doté de 562.815 euros, mercredi en France. Le Liégeois, 113e mondial, s’est incliné contre la deuxième tête de série, le Britannique Cameron Norrie (ATP 14), 6-3, 6-4, en 1 heure et 28 minutes.

Plus tôt dans la journée, Sander Gillé et Joran Vliegen ont été éliminés en quart de finale du double. Les 41e et 42e mondiaux en double, qui formaient la quatrième tête de série du tournoi lyonnais, se sont inclinés face au Colombien Nicolas Barrientos (ATP 71 en double) associé au Français Albano Olivetti (ATP 63 en double), 6-3, 6-7 (9), 12/10. Il n’y a donc plus de représentant belge à Lyon.