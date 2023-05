À peine sortis de prison, deux voleurs ciblent les restaurants d’Anhée et des environs

Des peines de 4 et 6 ans de prison ont été requises, mercredi par le parquet de Namur devant le tribunal correctionnel de Dinant, à l’encontre de deux personnes nées en 1976 et 1992 poursuivies pour une série de vols commis essentiellement à Anhée, entre août et novembre 2022, dans le cadre d’une association de malfaiteurs.

Les deux individus ciblaient principalement des lieux à vocation touristique tels que des sites religieux ou des établissements Horeca. On leur reproche ainsi le vol de 350 € à l’abbaye de Maredsous ou encore le vol d’un meuble et de son coffre-fort contenant 10.400 € au restaurant de l’abbaye Notre-Dame du Vivier de Marche-les-Dames (Namur). D’autres vols de numéraire commis au Château de Bioul, dans deux restaurants de la commune d’Anhée et à la Maison médicale d’Anhée leur sont aussi imputés. Tout comme le vol de poupées et de deux statues de la vierge chez un particulier et le vol d’une voiture au préjudice de l’abbaye de Chimay. C’est lors d’une tentative de vol commis dans un gîte d’Anhée qu’ils ont été interpellés. Tous deux venaient de sortir de prison quelques mois plus tôt.