L’aéroport de Bruxelles n’envisage pas de s’agrandir pour l’instant

M. Feist a souligné que le nombre de mouvements de transport aérien au départ et à destination de l’aéroport resterait « plus ou moins stable ». Les projections de l’aéroport tablent sur une augmentation de 2,4 % pour atteindre 240.000 mouvements d’ici à 2032. Cette évolution est rendue possible par l’utilisation d’avions de plus en plus gros et par l’augmentation du taux d’occupation. Par exemple, en 2000, il y avait en moyenne 77 passagers par vol, aujourd’hui il y en a 135, et en 2032 il devrait y en avoir 155.