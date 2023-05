VIDÉO. À Montérolier : le parc botanique de Bray, le fruit d’une grande histoire d’amour

Le parc botanique de Bray, à Montérolier, « C’est l’œuvre d’un fêlé », glisse, amusée, Catherine Quesnel en jetant un œil complice vers son mari. « C’est la deuxième aventure dans laquelle je me suis lancé après la réalisation du jardin conçu avec Catherine depuis 1985. Le parc, ce sont 11 ha et une gestation de 18 ans », poursuit Philippe. Vendredi 19 mai 2023, le couple d’amoureux de la nature a inauguré son « bébé » en présence de Bruno Delavenne, président du Comité des parcs et jardins de France, de nombreux invités et du public. En entrant dans la vaste propriété, située rue du Mesnil, dans cette charmante petite commune du pays de Bray, située à 30 km au nord-est de Rouen, le visiteur est gagné par un puissant sentiment de quiétude. Tout y est remarquable : le coassement de grenouilles visiblement aux anges, les chants mélodieux des oiseaux, le sourire des hôtes et du personnel des lieux et bien entendu tout le décor végétal ! Quelque 2 200 arbres et arbustes sont harmonieusement dispersés dans le parc qui promet, dès les premiers mètres, une promenade somptueuse.

« Avant, tout autour, c’était la plaine » Difficile d’imaginer en découvrant le site que, lorsque Catherine et Philippe Quesnel l’ont investi en 1982, le corps de ferme était totalement démuni de toute espèce arboricole. « Avant, tout autour, c’était la plaine », confirme Philippe Quesnel, vieille photo à l’appui. Et rien ne prédestinait, sur le papier, ce couple de citadins rouennais, tous deux économistes de formation, à créer tant de beauté dans le règne végétal. « Tout ça est une affaire de découvertes et de rencontres. On a visité beaucoup de jardins, essentiellement anglais. Cela a déclenché chez nous l’amour de l’arbre et du paysage », expliquent Catherine et Philippe. Une passion et une philosophie de vie communes qui les ont soudés tous les deux et enracinés sur une terre suffisamment riche pour accueillir des espèces originaires de tous les continents. « J’aime beaucoup les arbustes à fleurs mais on a tous les deux un goût immodéré pour les eucalyptus », confie Catherine.

Dans le Roumois, ils ouvrent leur grand jardin privé pour la bonne cause Ce paradis, le couple Quesnel le partage avec le public en proposant des visites libres, guidées ou thématiques. Tous les deux accordent une importance à la portée pédagogique du parc et du jardin, mais aussi à sa portée écologique en œuvrant à la conservation d’espèces et de variétés rares ou en voie de disparition. Le jardin est labellisé Jardin remarquable depuis 2015 et un acer palmatum seiryu (érable du Japon) a été classé sujet exceptionnel par la Maple Society en 2017.