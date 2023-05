Avec «Boulonichon», la Rouennaise Evemarie raconte avec humour son combat contre le cancer du sein

Car elle est autrice BD Eve-Marie, de son vrai prénom (le nom de famille « n’est connu que des impôts », s’esclaffe-t-elle). La quadra désormais Bordelaise a déjà signé les aventures de June (deux volumes dont le premier avec Fabcaro) et sort, hasard du calendrier, un nouvel album ce 19 mars 2023, Les dents longues. Alors, ce cancer, puisque c’est de cela qu’il s’agit, va devenir une source d’inspiration. Elle crée Lisa, son alter ego dessinée pour Instagram qui va racontée en quelques strips le quotidien du jeune femme dynamique et pétillante que la boule au nichon vient polluer.

« Une femme sur huit. Franchement, on pourrait lever une armée ! » La stat’, la Rouennaise Evemarie la connaît bien. Elle est ce « un » qui, un matin ou un soir - un jour, quoi ! - se découvre une grosseur anormale au sein. Une « boulonichon » comme elle la surnomme. C’était en octobre 2022, le mois du rose, ça tombe bien, et d’Inktober, un challenge automnal durant lesquels les dessinateurs publient un dessin par jour ; ce qui tombe pas mal également.

Prière de laisser la morosité au placard et les mouchoirs dans leur emballage, Lisa est à l’image de sa créatrice : bourrée d’humour et d’autodérision. Comme elle le fait dire au conjoint de son personnage, elle pouvait se mettre en boule et craquer ou passer en mode combat. Elle a choisi la seconde option avec le rire et la dédramatisation en support.