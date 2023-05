Un policier volontairement percuté lors d’une course-poursuite de Schaerbeek à Koekelberg en passant par Molenbeek: le voleur et chauffard roumain «libéré sous conditions»!

Pour parvenir à l’interpeller, s’en était suivie une course-poursuite, pendant environ une demi-heure, de Schaerbeek à Koekelberg en passant par Molenbeek ! Une course-poursuite qui avait impliqué des intervenants du BTA (BijstandsTeam d’Appui) de la zone de police Bruxelles Nord et de la BAB (Brigade Anti-Banditisme) de la zone de police Bruxelles Ouest.

Le suspect avait finalement pu être interpellé dans un night-shop de Koekelberg après avoir endommagé un certain de nombre de véhicules de police et de particuliers et percuté volontairement un policier qui avait par conséquent ouvert le feu sur sa BMW !