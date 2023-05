Réforme des collectes: «Etterbeek, commune oubliée et massacrée!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Face à de telles modifications, Bruxelles allait d’office connaître quelques cafouillages au lancement de la réforme des collectes le 15 mai. Une semaine plus tard, le constat est sans appel à Etterbeek. « C’est difficile de faire pire. Je comprends la nécessité de modification et du tri organique mais je cherche encore où est l’avantage de cette réforme qui est absurde », résume Vincent De Wolf (MR). « Etterbeek est une commune oubliée et massacrée ! Personne ne cumule tous nos emmerdements. »