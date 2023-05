Jens Stoltenberg, le chef de l’Otan, reconnaît des désaccords sur l’adhésion de l’Ukraine

«Je vais avoir dans la journée quelques entretiens téléphoniques sur la voie à suivre et la manière de répondre aux ambitions de l’Ukraine en vue de son adhésion à l’Otan», a-t-il précisé.

Les Américains et de nombreux autres alliés refusent d’aller plus loin que la déclaration de Bucarest, ont confié à l’AFP plusieurs diplomates de l’Alliance. Lors de ce sommet, en 2008, les dirigeants avaient affirmé que l’Ukraine et la Géorgie «deviendraient membres de l’Otan», sans aucune indication de calendrier.