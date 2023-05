Le dossier de rénovation des églises à Herve n’avance pas

« Il y a eu une étude de priorisation des travaux dans les églises pour regrouper les différentes phases », affirme Boris Chandelle. « En premier lieu, les travaux urgents pour ne pas voir un bâtiment s’effondrer. Nous sommes loin de dire qu’il faut tout changer, mais c’est juste un patrimoine que l’on doit préserver. On aimerait avoir un plan établi afin de voir où on en est dans telle ou telle église. Car les fabriciens sont découragés vu qu’ils sont bloqués. Il y a un manque de clarté dans ce dossier et on trouve que les choses n’avancent pas assez vite. »

Le bourgmestre estime que la ville fait au mieux, mais que tout n’est pas simple dans ce dossier. « On a fait une étude sanitaire avec le Covid puis tout a été un peu freiné », détaille Marc Drouguet. « Il est certain que l’on veut préserver notre patrimoine. Mais on ne peut pas non plus tout assumer tout seul. Ce serait bien que la Région wallonne nous aide pour cela. C’est le cas en Flandre par exemple où la Région flamande octroie pas mal d’aides pour l’entretien des églises. L’objectif est de bien faire les choses sans pour autant faire tout et n’importe quoi. »