Virginie Efira pose fièrement avec son baby bump sur le tapis rouge du Festival de Cannes (photos)

Ce mercredi, Virginie Efira montait les marches du Festival de Cannes pour présenter « L’amour et les forêts » de Valérie Donzelli, avec Melvil Poupaud.

Une apparition évidemment très attendue car Virginie Efira est enceinte de son second enfant. De belles photos de son baby bump étaient donc attendues, et les photographes et les fans présents n’ont pas été déçus.