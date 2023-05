Le corps sans vie d’une jeune femme retrouvé dans des escaliers au bord de la Meuse à Flémalle

Mercredi après-midi, le corps sans vie d’une jeune femme d’une vingtaine d’années a été découvert, quai Destrée à Flémalle, dans les escaliers qui relient le quai à la Meuse. La police de la localité a été avertie, tout comme le parquet de Liège.

Le corps a été emmené par les pompes funèbres et le médecin légiste devait le voir dans le courant de l’après-midi afin de procéder à un examen minutieux. À première vue, il n’y avait aucune trace d’intervention d’un tiers et la jeune femme n’avait pas non plus été sortie des eaux de la Meuse. La victime n’avait pas ses papiers d’identité sur elle, ce qui rendait son identification plus compliquée que prévu.