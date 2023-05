Dussenne, Refaelov, Arteaga… voici le 11 des joueurs de Pro League en fin de contrat

Le gardien du KV Ostende ne réalise pas la meilleure saison de sa carrière. Entre les perches de la deuxième pire défense de Jupiler Pro League, Hubert peut parfois avoir quelques errements au niveau de la concentration et concéder des buts évitables. Mais il n’en reste pas moins un bon portier très expérimenté qui a déjà joué pour 3 autres clubs en Belgique (Standard, Club et Cercle de Bruges). Il a encore de belles années devant lui à 29 ans seulement.

L’international équatorien n’est jamais réellement parvenu à s’imposer comme un titulaire indiscutable du côté du Limbourg, dans l’ombre de Daniel Munoz. Très percutant, il est doté de qualités offensives évidentes. Même si sur le plan défensif, c’est un peu plus délicat, il est encore jeune et peut s’avérer être une très bonne pioche.

Défenseur central – Noé Dussenne (Standard – 31 ans)

Titulaire indiscutable et capitaine du Standard, Dussenne ne devrait pas prolonger en bord de Meuse. Toujours un bon défenseur et auteur d’une bonne saison avec les Rouches, c’est aussi au niveau du caractère et de la mentalité que le Montois peut apporter à un groupe.

Défenseur central – Bruno Godeau (Gand – 31 ans)

Godeau, à 31 ans, ne devrait pas prolonger à Gand - PhotoNews

Comme Dussenne, il est victime de son âge. À 31 ans, il ne resignera pas à la Gantoise. Mais comme son homologue du Standard, c’est un défenseur très expérimenté et une des valeurs sûres du championnat. Même s’il est cantonné au rôle de second couteau depuis qu’il évolue à Gand, il peut encore rendre des services dans un autre club de l’élite.

Latéral gauche – Gerardo Arteaga (Genk – 24 ans)

Arteaga, l’un des meilleurs à son poste - PhotoNews

Le Mexicain de 24 ans est tout simplement l’un des meilleurs au poste de latéral gauche de la compétition. Il preste à haut niveau depuis son arrivée à Genk et devrait quitter le Limbourg pour rejoindre un plus grand championnat.

Milieu central – Gojko Cimirot (Standard – 30 ans)

Cimirot a retrouvé toutes ses sentations cette saison - PhotoNews

Le Bosnien a retrouvé des couleurs cette saison. Il est de nouveau à son meilleur niveau et formait un très beau duo avec Alzate dans l’entrejeu. Le Standard désire le prolonger mais le club liégeois souhaite que Cimirot réduise son salaire de 30 %. Ce qui n’est pas une option pour l’ancien joueur du PAOK. Il constitue une bonne affaire en Belgique comme à l’étranger, l’Antwerp a d’ailleurs montré son intérêt.

Milieu central – Stef Peeters (Eupen – 31 ans)

Peeters, l’un des joueurs les plus élégant de Pro League - PhotoNews

L’un des meilleurs pieds gauches de notre championnat sera libre cet été. Seul éclair dans la grisaille de la saison eupenoise, à 31 ans, c’est peut-être la dernière chance pour le capitaine des Pandas de rejoindre un club du top en Belgique.

Milieu central – Adrien Trebel (Anderlecht – 31 ans)

Avec son énorme contrat, Trebel ne restera pas - PhotoNews

En prêt à Lausanne, en Suisse, depuis le mois de janvier, le Français ne reviendra pas à Anderlecht. Son salaire est trop important pour les finances des Mauves. Mais avec son gros volume de jeu et sa capacité à rebondir, le joueur de 31 ans peut être une piste intéressante.

Ailier droit – Koji Miyoshi (Antwerp – 26 ans)

Miyoshi a seulement 26 ans et encore le temps de se relancer - PhotoNews

L’ailier Japonais n’a plus trop eu le droit au chapitre cette saison à l’Antwerp. Il n’a participé qu’à 10 rencontres. Très percutant sur son flanc, Miyoshi est aussi un joueur très polyvalent. Capable de jouer sur les deux côtés mais aussi dans un rôle plus axial de numéro 10, on l’a même vu évoluer en soutient de Vincent Janssen. À 26 ans, il a encore toute sa carrière devant lui et certains clubs pourraient être bien inspirés de lui donner le temps de jeu qu’il mérite.

Ailier gauche – Lior Refaelov (Anderlecht – 37 ans)

Rafaelov peut encore rendre des service, à 37 ans - PhotoNews

Même si ses meilleures années sont derrière lui, à 37 ans, Rafaelov preste encore à un bon niveau et peut faire du bien à de nombreuses formations. S’il décline physiquement, l’Israélien n’a rien perdu de sa vista et de ses qualités techniques.

Avant-centre – Marius Mouandilmadji (Seraing – 25 ans)

Marius, seul éclair dans la grisaille à Seraing - PhotoNews

Il est l’une des très rares satisfactions de la saison cauchemardesque de Seraing. Assez mobile pour sa grande taille (1 m 90), il a également montré pas mal de facultés dans le jeu dos au but et dans la conservation du ballon. Le Tchadien a aussi un certain sens du but avec notamment 11 réalisations au compteur, soit presque la moitié des buts inscrits par son équipe. Il a totalement surnagé chez les Métallos et pourrait être une bonne affaire pour la plupart des clubs du championnat.

Mentions spéciales

Il y a d’autres joueurs qui seront libres mais qui n’ont pas été inclus dans le 11. Les vétérans Timothy Derijk (Zulte Waregem) et Jorge Texeira (Saint-Trond) seront également libres. L’arrière gauche bulgare de Westerlo, Edinson Jordanov, qui réalise une belle fin de saison peut aussi constituer une option pour certaines équipes. Tout comme Robert Bauer, défenseur central de Saint-Trond

Mais c’est surtout dans l’entrejeu que ça se bouscule. Sven Kums et Vadis Odjidja n’ont pas de contrats pour l’année prochaine. Si le premier est en négociation pour prolonger, le deuxième ne devrait pas rester à Gand. Du haut de ses 35 ans, il n’est plus au top physiquement mais pourrait encore faire de belles choses dans une équipe plus modeste. Notons aussi que Gerkens va quitter librement l’Antwerp. Il a reçu une proposition du Standard et de Gand.