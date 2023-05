Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’était pile voici un an, le 25 mai. Troisième du classement général du Giro, João Almeida est dans la même minute que Richard Carapaz et Jai Hindley dans un Tour d’Italie qui n’a pas encore déterminé son vainqueur. Au départ d’une étape de transition, les compteurs sont au beau fixe pour le Portugais de la formation UAE. Quelque chose cloche, pourtant. Son cyclisme toussote, il est mal placé dans le peloton et finit par en être distancé à la surprise générale. Il conçoit ce soir-là qu’une victoire finale dans le Giro est très certainement devenue aléatoire.