«La Pastorale»: le Ballet de Biarritz célèbre Beethoven au Wolubilis

Depuis quelques saisons déjà, Wolubilis présente des ballets et chorégraphes de prestige. Dirigé par Thierry Malandain, le Ballet de Biarritz, célèbre « La Pastorale » de Beethoven. 22 danseurs sur scène magnifient cet hymne à la nature, alternant duos, mouvements d’ensembles et autres combinaisons. Fidèle à « sa griffe», le chorégraphe module la danse classique en une gestuelle contemporaine exaltant la puissance, la virtuosité et la sensualité des danseurs. Superbe et envoûtant.

Thierry Malandain rend hommage à Ludwig van Beethoven dans une création qui associe la 6e symphonie, La Pastorale, la Cantate op. 112 et quelques motifs des Ruines d’Athènes. Deux créateurs qui ont une même capacité à concilier la tradition et la création à des idéaux humanistes qui transpirent dans chacune de leur œuvre. Une rencontre inspirée entre la musique puissante et évocatrice de Beethoven et la danse terrienne et musicale de Malandain.