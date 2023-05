Infirmière tuée à Reims: le suspect mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire

Le mis en cause, qui a indiqué vouloir «se venger» du «personnel hospitalier», a été placé en détention provisoire «conformément aux réquisitions du parquet», a précisé le procureur Matthieu Bourrette.

Ce Rémois de 59 ans, célibataire et sans profession, souffre «de schizophrénie et de paranoïa». Il est suivi depuis 1985 et reconnu comme adulte handicapé, a détaillé le procureur lors d’une conférence de presse.