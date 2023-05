Marc Tarabella reprend du service au Parlement européen: «Merci pour l’accueil»

Malgré son inculpation dans le dossier de corruption du parlement européen par le Qatar, Marc Tarabella n’a jamais démissionné de son mandat de député européen.

Mais dans les faits, son incarcération puis sa détention sous bracelet électronique l’empêchait de l’exercer de manière active. Désormais libéré (sous conditions), il a pu reprendre le chemin du travail et prendre la parole. C’était ce mercredi en commission « Pêche » où il a été recasé. « C’est avec enthousiasme que je me réjouis de participer à vos débats et de l’accueil que vous me faites », a-t-il dit, lui qui était membre de la commission agricole depuis 2004. Exclu du groupe S&D, Marc Tarabella siège désormais comme « non inscrit ». Il est aussi suppléant en commissions « Pétition » et « Culture et Education ».