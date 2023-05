Préavis de grève dans les hôpitaux EpiCURA: «Les moyens sont insuffisants, la situation sur le terrain est encore difficile!»

La situation est tendue au sein des hôpitaux EpiCURA. Au cœur des débats : le Fonds Blouses Blanches, un budget octroyé par le gouvernement qui permet de renforcer les effectifs. Selon l’INAMI, ce fonds vise à développer l’emploi dans le secteur infirmier, notamment pour le personnel de santé et pour le personnel de soutien qui soulage directement les équipes. L’idée est donc d’augmenter le temps effectif des soins aux patients.

Mais le SETCa accuse la direction d’EpiCURA d’avoir utilisé ce budget pour récupérer des liquidités et financer des emplois déjà existants. « On estime qu’ils ont, en partie, utiliser ces fonds pour ce qu’ils avaient déjà financé sur fonds propres », détaille Patrick Salvi, secrétaire régional du SETCa. « On nous embrouille avec des chiffres mais finalement, on ne voit pas d’augmentation dans le personnel. »