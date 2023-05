Action syndicale de la CSC Luxembourg ce jeudi 25 mai devant l’entreprise du groupe SSG Europe

Le représentant syndical de la CSC Transcom a été victime d’intimidations et non payement de certaines indemnités.

Toujours selon leur communiqué, la CSC trouve que ce comportement est inacceptable en plus d’être un vecteur d’aggravation de la situation.

Il y aura, jeudi, une action des militants devant l’entreprise afin de rappeler certaines règles et de faire comprendre que la CSC n’acceptera ce genre de comportement et pour les intérimaire et vis-à-vis de son délégué.