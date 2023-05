Zuhal Demir: «Si Ecolo/Groen veut suivre l’Europe, qu’il quitte la majorité»

Vous dites que l’accent devrait être mis sur l’adaptation aux changements climatiques plutôt que sur l’adoption d’objectifs européens toujours plus ambitieux. Le Premier ministre le dit aussi : surprise ?

Cela fait trois ans que je dis que la Commission européenne met la barre trop haut, que la Flandre peut tenir l’objectif de réduire de 40 % les gaz à effet de serre, mais pas les 47 % auxquels se sont engagées la Belgique et la ministre du Climat, Zakia Khattabi. La Flandre respectera ses engagements et nos entreprises travaillent dur pour devenir plus vertes très rapidement, mais il faut aussi préserver nos entreprises et nos citoyens. On parle d’une taxe carbone (sur les énergies fossiles, NdlR) dès 2027 que paieront Wallons et Flamands. Tout le monde n’aura pas une voiture électrique en 2027 ! Et beaucoup de Wallons se chauffent encore au mazout. Il faut être pragmatique et se soucier des gens : c’est bien de parler du Green deal européen, mais envisageons le Blue deal : investissons dans l’adaptation aux effets du changement climatique, penchons-nous sur les besoins des citoyens. Souvenez-vous des inondations en Wallonie en 2021. Regardez ce qui se passe en Italie. Pourquoi devrions-nous continuer à accélérer notre ambition climatique et ne le faire qu’en Europe ? L’Europe gère 8 % des gaz à effet de serre. On n’a aucun contrôle sur les 92 % restants : malgré son ambition, l’Europe continuera à subir les conséquences du dérèglement climatique. Mettre cette politique sur « pause » me semble normal.