Aidez Vincent à trouver la perle rare des comptables pour ses bureaux à Marche-en-Famenne et partez en Espagne ou… à Tomorrowland

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis plusieurs jours, la publication de Vincent Dachelet fait du bruit sur les réseaux sociaux. En effet, il a publié sur Facebook une annonce un peu spéciale. « J’offre deux semaines de location dans mon appartement en Espagne (hors juillet et août) pour toute personne me trouvant la perle rare des comptables. On cherche un collaborateur expérimenté pour diriger notre bureau de Marche-en-Famenne, entrée en fonction rapide possible. Travail dans une chouette ambiance avec une équipe dynamique et surtout, un challenge professionnel d’un bureau en pleine mutation. »