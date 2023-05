Success story pour Gabriel: le jeune Dottignien boucle sa «2e rhéto» aux USA avec un diplôme, un titre de sportif de l’année, et la conviction de s’être épanoui

Dans quelques jours, au lendemain de son 19e anniversaire, il sera de retour. Pour le plus grand bonheur de ses parents, Benoit et Aurélie, et de ses proches, Gabriel Duthilleul rentrera d’une année scolaire vécue loin, très loin de Dottignies. Et plus précisément de Gering, petite ville américaine située à l’ouest du Nebraska, non loin du Wyoming. C’est là que le jeune homme vient de boucler une « 2e rhéto », célébrant l’obtention de son diplôme dans la plus pure tradition US, avec son chapeau et sa robe d’étudiant.