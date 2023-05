Namur la plus mauvaise élève: voici les provinces wallonnes où le nombre d’excès de vitesse a fortement augmenté en 2022, «ces différences interpellent»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

En 2022, 1.371.365 véhicules ont été verbalisés en Wallonie parce qu’ils ne respectaient pas la limitation. C’est 25,5 % de plus qu’un an plus tôt.

La hausse est de 22,7 % à Bruxelles (398.270 infractions). La Flandre enregistre une progression de 34,2 % avec 4,3 millions d’amendes.

« Des députés flamands se plaignent que l’on ait distribué moins de p.-v. en Wallonie. Mais on ne peut pas dire que la Région a fait preuve d’immobilisme. Le risque de se faire contrôler a augmenté en dix ans avec la présence accrue de radars », souligne Benoît Godart.